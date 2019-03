Victòria ajustada de l'esquerra i empat Podem-Vox: així estan les enquestes del 28-A

PROJECCIÓ D'ESCONS A LES ENQUESTES

PROJECCIÓ D'ESCONS I POSSIBLES ALIANCES (LA MAJORIA ABSOLUTA SÓN 176)

PROJECCIÓ DE VOT A LES ENQUESTES

PROJECCIÓ DE VOT A LES ENQUESTES, PER POSSIBLES ALIANCES

Pedro Sánchez té a tocar la revalidació de la majoria que el va fer vèncer en la moció de censura, segons les enquestes publicades des que va anunciar la convocatòria dels comicis. Ho faria, però, amb un Podem debilitat i amb certes possibilitats de ser investit també amb un acord amb Cs, mentre que el tripartit de dretes no tira la tovallola i podria també assolir la majoria, si aconsegueix millorar lleugerament les expectatives.Aquest sumatori de sondejos apunta, amb un interval de confiança del 95%, que el PSOE s'imposaria clarament amb entre 112 i 124 diputats, molt per sobre dels 78-91 que preveu per al PP. En tercer lloc, se situaria Cs amb entre 48 i 58, mentre que Podem i Vox pugnarien pel quart lloc, amb 31-37 i 27-39 escons, respectivament- el fet que sigui el primer cop que té opcions d'entrar dificulta la projecció per al partit ultra-. ERC es mouria entre els 11 i 13 diputats, el doble que JxCat, amb 5-6.En relació a les possibles majories de govern, i amb el mateix marge de confiança, la majoria de PSOE, Podem i les forces sobiranistes i nacionalistes estaria encarada, amb entre els 176 diputats que la garanteixen i fins a 185. El tripartit de dretes, però, no estaria lluny, si es confirmés la franja alta de la projecció, de 165-175 escons. La coalició PSOE-Cs, desitjada pels socialistes i rebutjada per ara per Albert Rivera, també hi estaria a prop, amb 167-176 seients. En canvi, les esquerres estatals de PSOE i Podem quedarien lluny, amb 147-158.Pel que fa a la projecció de vots, aquesta respecta força la classificació anterior per escons, amb el PSOE al capdavant (26,5%-28,9%), seguit del PP (18,6%-21,2%) i Cs (15,2%-17,7%). Amb aquesta magnitud, però, Podem se situaria en quart lloc en solitari, amb el 12,3%-13,6% de vots, per sobre dels 10,6%-12,2% de Vox, fet que evidencia que les empreses demoscòpiques creuen que els ultres rendibilitzaran més els seus suports que la formació de Pablo Iglesias. Com amb diputats, ERC doblaria JxCat, amb 2,7%-3% i 1,3%-1,7% de vots, respectivament.La majoria d'esquerres i sobiranistes és més justa en vots del que ho era en escons, ja que tot just sumaria entre el 48,5% i el 52% de suports i, per la franja baixa, podria quedar superada pel tripartit de dretes, si aquest obté el marge més elevat de vots que li pronostiquen les enquestes (46,2%-49,2%). En tot cas, PSOE i Cs amb prou feines arribarien al 45% dels vots, en el millor dels casos, i Podem i Podem podrien quedar fins i tot per sota del 40%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor