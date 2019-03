Theresa May llança la tovallola i assegura que dimitirà si s'aprova el seu pla pel Brexit

El Brexit és a punt de cobrar-se una nova peça olítica, i de les grosses. La primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat que dimirirà si el Parlament britànic aprova finalment el seu pla per fer efectiu el Brexit i que ha estat rebutjat per dues vegades pels parlamentaris. May ha fet aquest anuni en el transcurs d'una reunió a porta tancada amb els diputats del seu partit, el Conservador. Literalment, May ha dit que si Westminster avala el seu full de ruta, no serà ella qui estigui al davant de l'executiu en la nova fase de negociacions amb Brussel·les que s'haurà d'encetar.May no ha posat una data concreta per a la seva renúncia. Però per ella ja ha començat el compte enrere. La seva darrera carta farà, molt probablement, reconsiderar el vot contrari d'un grup de diputats conservadors. Tot seguit, si el pla de May és aprovat, s'obrirà una cursa pel lideratge del Partit Conservador, que promet ser una batalla despietada entre l'ala més euroescèptica i la més europeista, avui afeblida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor