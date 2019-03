Del penediment de Benítez a l'«encobriment» dels abusos: el cas Maristes, vist per a sentència

La causa pels abusos sexuals a l'escola Maristes de Sants-Les Corts de Barcelona ha quedat vista per a sentència aquest dimecres. En l'última sessió del judici, l'acusat, Joaquim Benítez, ha demanat perdó a dues víctimes de les quatre que l'acusen. En les seves conclusions, la Fiscalia ha donat credibilitat a les quatre víctimes i denuncia la responsabilitat moral per part dels Maristes , a qui acusa d'haver "encobert" el professor.Les acusacions particulars, exercides per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, han posat l'accent en les seqüeles que pateixen les víctimes i també han acusat l'escola d'encobrir els abusos sexuals comesos al centre.La sentència determinarà si Benítez és culpable d'haver abusat sexualment de quatre menors entre els anys 2006 i 2010. La Fiscalia demana 22 anys de presó per a l'acusat; la Generalitat, 36 anys i 4 mesos; i l'Ajuntament, 26. La Fundació Champagnat, propietària de l'escola, no haurà d'assumir responsabilitats penals i, com a molt, serà considerada responsable civil subsidiària i haurà de fer-se càrrec de les indemnitzacions.L'acusat només reconeix dues de les quatre acusacions a les quals fa front. Aquest dimecres, la defensa d'una de les víctimes que Benítez no reconeix ha intentat que el jutge admetés com a prova una nota que l'acusat li va fer arribar en la qual admet els fets. El tribunal, però, no hi ha accedit.Benítez és l'únic exprofessor dels Maristes de Sants-Les Corts que s'ha assegut al banc dels acusats però, en total, s'han presentat 43 denúncies a Barcelona i Badalona contra 12 persones. Moltes d'aquestes s'han arxivat perquè els fets denunciats ja havien prescrit -entre les quals 13 contra Benítez-, tot i que tres docents havien confessat els fets. Els quatre denunciants han declarat a porta tancada però els Mossos d'Esquadra que han investigat els fets han esbossat el patró que hauria seguit Benítez per cometre els abusos . Totes les denúncies contra l'exprofessor han estat interposades d'homes nascuts entre els anys 70 i 90, els abusos haurien estat comesos entre el 1986 i el 2011 i, en el moment dels fets, els nois tenien 13 o 14 anys. Segons els Mossos, Benítez els citava al seu despatx, on tenia una llitera, per fer-los un massatge a causa d'alguna lesió, aprofitant-se de la seva figura de professor d'educació física.La Fiscalia i les acusacions particulars consideren que els Maristes de Sants-Les Corts han "encobert" Benítez. L'acusat assegura que el 1986 va reconèixer un cas d'abús als responsables del centre i aquests no li van imposar cap sanció. "Em sentia emparat", ha argumentat durant el judici En canvi, el responsable de les escoles Maristes a Catalunya, Pere Ferré, ha exposat que no van tenir constància de cap abús fins al 2011, d'un cas que ja va ser denunciat a la Fiscalia. Ferré ha justificat que no s'informés les famílies per la petició de discreció dels pares de la víctima. El cas, però, no va ser comunicat a la DGAIA ni a la conselleria d'Educació. La Fiscalia ha acusat els Maristes d'estar només preocupats per les indemnitzacions que podrien haver d'assumir.Benítez ha aprofitat l'última sessió del judici per demanar perdó a les víctimes tot i que considera que se li imputen coses "fora de lloc". Tot i les paraules de l'acusat, els metges forenses han valorat durant el judici que si bé Benítez verbalitza penediment, no hi ha una "expressió externa" que el corrobori. Els metges descarten que tingui cap trastorn que li impedeixi entendre la realitat i consideren que no reconeix el patiment aliè i "nega l'existència de falta de consentiment".

