Escàndol al Vaticà: dimiteix en bloc la redacció del suplement femení de «L'Osservatorio Romano»

"Hi ha una campanya vaticana que vol desacreditar les dones i sotmetre-les al control directe dels homes", diu la fundadora i directora del suplement femení del diari del Vaticà L'Osservatore Romano, Lucetta Scaraffia. La redacció del mensual -només de dones- que dirigeix, Donne, Chiesa, Mondo i que es distribueix amb el diari del Vaticà des de fa set anys ha dimitit en bloc després d'alertar que "es vol tornar a un control per part dels homes" i que "les condicions no són les òptimes per continuar".Scaraffia reivindica que aquesta és una "tendència en augment". El mensual de Scaraffia ha combatut fins a dia d'avui, com per exemple amb la denúncia de la situació de les monges que eren utilitzades com servents dins del mateix Vaticà. "Ara llancem la tovallola perquè ens sentim envoltades d'un clima de desconfiança i de progressiva deslegitimació", escriu a l'editorial del proper número que sortirà publicat l'1 d'abril. Scaraffia critica que han sofert "intents de control" i que se'ls ha intentat imposar una línia editorial contrària a la seva.El nou director de L'Osservatore Romano, Andrea Monda, va anunciar que assumiria directament el control de Donne, Chiesa, Mondo. Scaraffia denuncia que va seleccionar per damunt d'ella "un grup de dones col·laboradores que prometen ser obedients", renunciant així a qualsevol possibilitat d"obrir un veritable debat, llibre i valent".Aquests darrers mesos, el suplement s'ha centrat en els abusos a les monges, tant sexuals com laborals, el que no hauria agradat molt al director de L'Osservatore. Scaraffia, que és la dona de més alt rang dins del Vaticà i està considerada l'única feminista d'aquest, recorda que "no vam ser les primeres en fer-ho, però ho vam fer", fent referència a les publicacions del suplement de denuncia a l'explotació que han viscut moltes dones de l'Església. Podria semblar que la Cúria eclesiàstica hauria volgut penjar-se la medalla i quedar bé amb el feminisme, però sense acabar de creure-s'ho...

