Detinguts l'alcalde i el cap de la Policia Local de l’Arboç per presumpte falsedat documental

Els Mossos d’Esquadra han detingut l'alcalde de l’l'Arboç,m Joan Sans, i el cap de la Policia Local per un presumpte delicte de falsedat documental i un altre de prevaricació, segons ha informat l'agència EFE. Un jutge del Vendrell investiga l'Ajuntament de l'Arboç del Penedès des de fa mesos per una presumpta manipulació d'expedients.



En el cas de l'alcalde, aquesta presumpta manipulació seria per evitar multes que ronden els 2.000 euros i justificar una acta de cessió d'un vehicle seu abandonat a la via pública. La investigació també se centra en saber per què el municipi, de 5.500 habitants, compta amb una Policia Local formada per un inspector i una dotzena d'agents.