La Junta Electoral avala la pancarta de Torra al Palau de la Generalitat sobre la llibertat d'expressió

La Junta Electoral Central (JEC) ha avalat aquest dimecres la darrera pancarta que Quim Torra havia penjat de la façana de la Generalitat, on s'hi pot llegir "Llibertat d'opinió i expressió". També aquest dimecres el president de la Generalitat ha presentat una querella per prevaricació contra la JEC. A través d'un comunicat, el president ha avisat que portarà el cas de la prohibició de llaços grocs en edificis de la Generalitat "allà on calgui si el Regne d'Espanya no vol investigar els fets".La JEC ha requerit a Torra que ordeni la retirada del llaç groc que es troba a la façana de la delegació del Govern a Londres . Malgrat que l’edifici no es troba ubicat a l’Estat, la JEC entén que està "comprés dins de l’àmbit de l’acord del passat 21 de març" que obligava el president a retirar els llaços i les estelades de tots els edificis que depenen de la Generalitat, “perquè l’exigència de neutralitat i la prohibició d’exhibir símbols partidistes inclou expressament tot acte organitzat o finançat, directa o indirectament pels poders públics”.La JEC actua a instàncies de Ciutadans, que va denunciar que la delegació del Govern a Londres seguia exposant el llaç groc a la façana malgrat la retirada dels altres símbols en solidaritat amb els presos a la resta d’edificis del Govern. Segons Ciutadans, el llaç groc és un “símbol partidista” i per tant “trenca la neutralitat dels espais públics”.La JEC ho entén així i “insta el President de la Generalitat de Catalunya a que sigui retirat abans de les 11.00h (hora espanyola) de demà, 28 de març, el llaç groc exhibit a la façana d’aquest edifici”. L’àrbitre electoral recorda que aquest és un acord “ferm en via administrativa” i que el Govern pot recórrer davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en un termini de dos mesos des de la seva notificació.

