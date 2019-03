El PSOE esquiva Catalunya i el debat territorial al seu programa

📹 #110compromisosPSOE

📺"Hoy presentamos 110 compromisos con nuestro país, 110 transformaciones que necesita 🇪🇸 España si quiere ganarse el futuro. Un proyecto de Gobierno solido, valiente, de futuro"



Dale play ▶️ y escucha a @sanchezcastejon pic.twitter.com/F8Lt74PZKf — PSOE (@PSOE) 27 de març de 2019

Pedro Sánchez i el PSOE han decidit passar de puntetes per l'organització territorial de l'Estat en la campanya del 28-A. Almenys, en la part del seu programa electoral que els socialistes han elegit per destacar en plena precampanya: 110 punts programàtics, dels quals només dos esmenten les comunitats autònomes. I sense entrar a obrir el meló de model territorial.Dels "110 compromisos per a l'Espanya que vols", que el propi Sánchez ha presentat aquest dimecres en un "gran acte a Madrid", només dos -el 21 i el 98- aborden la qüestió territorial. En un, per proclamar la intenció del PSOE de "seguir construint l'Espanya de les autonomies" i de "reforçar el model autonòmic", que defineix com a "instrument fonamental de reconeixement de singularitat i les opcions polítiques pròpies de cada comunitat autònoma". Aquest punt contempla també que els territoris puguin "participar en les decisions de l'Estat".En l'altre, els socialistes prometen un "pacte d'Estat" per reformar el sistema de finançament autonòmic, amb els objectius d'"adaptar la distribució actual dels recursos públics entre els diferents nivells d'administració" i de garantir la "igualtat d'accés als serveis públics de tot el territori".El document tampoc inclou el que va ser una de les apostes de Sánchez en les anteriors eleccions espanyoles -i una iniciativa recurrent dels socialistes els darrers anys-: la defensa de la plurinacionalitat de l'Estat i el projecte d'una reforma de la Constitució en clau federal.

110 Compromisos PSOE by on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor