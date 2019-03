​Llibres al carrer i exhibició eqüestre a la plaça pel Mercat del Ram de Vic

Anna Erra, durant la roda de premsa de presentació del Mercat del Ram. Foto: ACN

El Mercat del Ram torna com cada any a Vic, del 12 al 14 d'abril, per posar en valor la tradició agrícola i ramadera de la comarca. Enguany el certamen posa l'accent en la cultura i estrena una mostra de llibres al carrer de Manlleu. La iniciativa "Dissabte de Rams i Llibres", està organitzada per Llibreries de Vic i Òmnium, i reunirà escriptors d'arreu a Vic per signar els seus llibres.Destaquen Jordi Lara, Toni Soler, Pilarín, Rafel Nadal, Llucia Ramis, Jordi Cabré, Roser Capdevila, Bel Olid, Ramon Mas i Meritxell Borràs, entre molts altres. L'horari de signatures serà d'11 a 14h. i de 17 a 20h.La tradicional fira organitza un centenar llarg d'activitats relacionades amb l'agricultura i la ramaderia i atrau més de 100.000 visitants. Després del Mercat Medieval i el Mercat de Música Viva, el Mercat del Ram és el que atrau més visitants.D'altra banda, una dels elements més destacats és que les demostracions eqüestres fan el salt a la plaça Major de Vic el dissabte a la tarda. La novetat és que feia vuit anys que no es podia veure la mostra al bell mig de la ciutat. Els espectacles de cavalls fins ara s'havien concentrat únicament a la zona esportiva.Tal com ha explicat aquest dimecres el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, es tracta d'"una atracció turística i visual" i els visitants podran "gaudir d'un bon espectacle" al mig de Vic.Per la seva banda, el coordinador de la mostra, Pere Fajula, ha remarcat que es podran veure diferents modalitats a la plaça. Es tracta del horseball, volteig, enganxe i doma en llibertat. L'enganxe consisteix en l'habilitat dels carruatges de cavalls per superar obstacles i veure com es fa la doma; mentre que el volteig combina l'exercici gimnàstic dels genets a sobre els cavalls.Més enllà de la mostra a la plaça, la resta de competicions i exhibicions eqüestres estaran a la zona esportiva.El president de la Generalitat Quim Torra i el president del Parlament Roger Torrent visitaran el Mercat del Ram al dissabte el matí. L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha recordat que l'any passat es va suspendre el recorregut inaugural en suport als presos polític i exiliats . Precisament, l'havia de fer Jordi Turull, que es va proposar llavors com a president, i el van empresonar aquell mateix dia.D'altra banda, els encarregats de fer el discurs inaugural seran dos membres dels Avis de la plaça de Vic per la República, que cada dimarts surten religiosament pel centre de Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics.La ramaderia segueix sent l'eix central del mercat. A més de les jornades tècniques prèvies al Mercat del Ram, hi haurà el tradicional 15è Concurs Nacional de Raça Bruna dels Pirineus -dissabte el matí- i el Concurs de Canals Porcines. També hi haurà el Premi Especial Osona que reconeix la tasca del sector porcí i el compromís per una gestió responsable. El lliurament de guardons tindrà lloc el divendres.El recinte firal d'El Sucre acollirà, un any més, la Casa de Pagès, per posar en valor els aspectes de la vida al camp, a través d'activitats i exposicions. D'aquesta manera es vol fomentar el coneixement en els infants de l'activitat agrícola i ramadera.D'altra banda, la gastronomia també té un pes important en la fira, i al passeig s'hi tornarà instal·lar l'Espai Terra i Cuina, que organitza, un any més, una mostra de cerveses catalanes i una carpa amb degustacions i àpats especials, a més d'actuacions i concerts per a tots els públics.Tampoc hi faltarà el tradicional concurs de globus internacional, que s'ha convertit en una icona del Mercat del Ram. El Club Català de Globus fa més de trenta anys que organitza l'International Mercat Ram Ballon Trophy. Està previst que hi participin equips de trenta equips de Catalunya, Euskadi i la resta d'Espanya i Europa.A la rambla del Passeig, hi haurà la Mostra de Turisme d'Osona i, durant el dissabte al matí, Vic també acollirà el concurs de pintura ràpida.

