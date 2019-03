​L'ACA emet una segona resolució desfavorable a la celebració del Doctor Music a Escalarre

El Doctor Music Festival d’Escalarre no compleix els requisits. L’ Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha emès una segona proposta de resolució desfavorable a la celebració del festival als prats de les Valls d’Àneu, perquè manté sectors d’acampada i serveis en zones inundables i de flux preferent. Ho ha assegurat aquest migdia, en una roda de premsa a Tremp, el director general de Polítiques de Muntanya de la Generalitat, Albert Alins. La darrera paraula la té ara la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).El mateix Alins, que ha assegurat que Doctor Music no els ha informat encara dels seus plans de traslladar el certamen a un nou emplaçament , ha volgut deixar clar que la Generalitat ha de vetllar per la seguretat de les persones, una qüestió que, assegura, “no admet alternativa”. "L'element principal per celebrar qualsevol activitat és la seguretat de les persones i això és inqüestionable", ha sentenciat.“El Departament de Territori ha acompanyat el projecte des de fa mesos", ha apuntat, al temps que ha recordat que la primera reunió va ser al juliol del 2017. "Ens van fer partícips de les característiques del projecte i quina seria la seva perspectiva. Per part del Departament ho vam veure favorablement, ens vam implicar totalment perquè pensàvem que era un projecte interessant pel territori".Alins ha recordat que no van entrar a jutjar ni les característiques tècniques ni musicals del projecte i es van centrar en l'acompanyament. Alins ha desgranat que hi ha hagut unes 25 reunions tant a nivell tècnic com a nivell polític "amb la voluntat i perspectiva clara que el projecte se celebri perquè és important i sobretot perquè parteix d'una petició territori".En qualsevol cas, Albert Alins ha remarcat que la Generalitat segueix "amb esperit col·laborador i màxim d'ajudar a les iniciatives que surten del territori". En aquest sentit, ha posat de manifest les actuacions del Departament de Territori amb la comarca del Pallars Sobirà, i ha posat d’exemple la construcció del nou telecadira a Espot o els nous parallaus a la Bonaigua i a l’estació de Tavascan.Doctor Music va demanar a l’ACA, el 26 de juliol de 2018, els permisos per impulsar la celebració del festival en una zona propera al riu Noguera Pallaresa i els seus afluents. El 30 de novembre de 2018 el tècnic encarregat de la tramitació de l'expedient va emetre un informe desfavorable a l'actuació sol·licitada i va atorgar deu dies perquè la promotora i les parts interessades poguessin examinar l'expedient i presentar-hi al·legacions.Passats els tretze dies, la promotora va sol·licitar una pròrroga per poder presentar proves i l'ACA els ho va concedir. El 21 de desembre, havent superat els terminis i sense que Doctor Music presentes cap al·legació, es va dictar un informe desfavorable . La promotora, al cap d’uns dies, va presentar una segona proposta , “inviable” segons associacions com Ipcena.Arran de les informacions sorgides ahir a la nit sobre la marxa del festival del Pallars , el mateix Doctor Music ha reconegut, en un comunicat emès aquest matí, que sembla difícil que el certamen s'arribi a celebrar a Escalarre i que ja estan buscant altres emplaçaments com el Circuït de Montmeló. Doctor Music ha atribuït a una "exagerada interpretació normativa" la seva marxa del Pallars.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor