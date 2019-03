Punt final als plàstics d'un sol ús a partir del 2021

El Parlament Europeu ha aprovat per 560 vots a favor i 35 en contra la prohibició dels plàstics d'un sol ús a partir del 2021. La nova normativa europea afectarà d'articles com coberts i plats de plàstic, bastonets de cotó, canyetes i envasos de menjar i beguda de poliestirè. Ara queda pendent que el Consell de la UE, on seuen els estats, hi doni el vistiplau, si bé ja va acordar de manera informal amb l'Eurocambra aquesta legislació.Aquesta nova directiva europea estableix que quan hi hagi "alternatives fàcilment disponibles i assequibles" els plàstics d'un sol ús estaran prohibits al mercat. Els estats membres no han marcat un objectiu vinculant per limitar l'ús d'altres productes com els envasos de menjar o els gots de plàstic, però s'han compromès a adoptar "les mesures necessàries" per aconseguir "una reducció quantitativa mesurable" del seu consum.D'altra banda, a llei fixa com a objectiu per al 2029 que es recullin el 90% de les ampolles de plàstic i que el 2025, aquestes estiguin fabricades amb almenys un 25% de material reciclat i d'un 30% el 2030.

