Sant Cugat també gira la pancarta dels presos polítics

Sant Cugat del Vallès ha girat la pancarta que demana la llibertat dels presos independentistes i l'ha mantingut penjada de la façana de l'Ajuntament, de la mateixa manera que també ho ha fet l'Ajuntament de Sabadell . El govern local ha dut a terme aquesta acció en compliment del requeriment de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que havia resolt una demanda de Cs."Hem volgut apurar fins l'últim moment i un cop s'ha exhaurit el termini hem complert el que diu el requeriment que és retirar la imatge de llibertat presos polítics i en aquests moments a la façana hi ha una pancarta de color blanc", ha remarcat l'alcaldessa, Carmela Fortuny. La batlle ha advertit que no vol que la "inhabilitin" però ha apuntat que seguirà "esprement al màxim totes les possibilitats" per complir amb la llei sense renunciar a aquesta reivindicació.Quan passaven vint minuts de les onze del matí, el termini límit per despenjar la pancarta que reclama la llibertat dels presos independentistes de Sant Cugat del Vallès, un equip d'operaris ha procedit a retirar-la amb l'ajuda d'un camió grua. Un cop a terra, l'alcaldessa de la ciutat, Carmela Fortuny, ha revisat l'estat d'aquest símbol i comprovat que les lletres no es transparentaven i ha indicat als treballadors que tornessin a col·locar-la en el mateix lloc però del revés."Ja fa dies que vam rebre la notificació", ha reconegut Fortuny que ha explicat que van presentar un recurs que va ser acceptat parcialment. "Hem apurat fins l'últim moment i ara el que hi ha és una pancarta de color blanc", ha assenyalat.En aquesta línia s'ha mostrat convençuda que els ciutadans podran "tenir aquest símbol a la retina sense necessitat de llegir la frase que és el que la Junta ha prohibit", ha explicat. La batlle ha reconegut que no vol que la "inhabilitin" perquè la seva voluntat és "seguir treballant per defensar la república i la llibertat dels presos polítics". Així, ha aclarit que el que ha fet aquest consistori és "actuar amb intel·ligència" i "esprémer al màxim" les possibilitats.Fortuny també ha aprofitat per llançar un missatge cap a Cs i ha demanat a al formació taronja que comenci a preocupar-se pels problemes que afecten als 40.000 habitants de Sant Cugat enlloc de dedicar "excessives energies a temes que no toquen". Ha animat a aquest partit a "pensar i instar" el govern local per treballar conjuntament i assolir millores de mobilitat o de seguretat, entre d'altres.

