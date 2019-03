Creen un alcohol que emborratxa sense deixar ressaca ni danyar el fetge

Beure fins a la sacietat i aixecar-se el dia següent com una rosa: fins ara era impensable, però que està a punt de fer-se realitat. El doctor David Nutt, cap del departament de nueropsicofarmacologia de l'Imperial College de Londres, ha creat un alcohol sintètic que emborratxa, però sense deixar ressaca ni fer mal fetge, segons avança el diari britànic The Guardian . Tot i que per a molts deu resultar una notícia meravellosa, Alcarelle (el nom que rep aquesta substància) encara està en fase de laboratori, i no sortiria al mercat abans dels cinc anys.Malgrat que aquest alcohol sintètic posa fi a molts de les conseqüències nocives que té sobre la salut, no soluciona altres problemes com l'addicció o bé els efectes que té sobre la conducció. Però, com ha explicat Nutt, sí que podria ser un bon aliat per ajudar a controlar el nivell d'embriaguesa desitja.La beguda encara està en fase experimental, sobretot perquè el gust que presenta es bastant desagradable. De fet, segons l'equip d'investigadors, això s'hauria de corregir i camuflar amb sucs o altres gustos.

