La cap dels observadors internacionals de l'1-O admet que va cobrar 8.000 euros del Diplocat

La cap dels observadors internacionals, Helena Catt, ha admès que va cobrar del Diplocat 8.000 euros per la seva feina de dirigir el grup d'experts que va elaborar l'informe sobre els fets que es van produir a Catalunya entre el juliol i l'octubre del 2017, inclòs el referèndum. Ha precisat que va rebre els diners a través de transferència bancària, que va facturar el seu salari al Diplocat i que també van sufragar-li les seves despeses d'estada, xifra que no ha recordat durant el seu testimoni. Catt Ha assegurat que la resta de membres de l'equip rebien la mateixa retribució setmanal que ella, però que van cobrar en funció de les setmanes de treball que hi van dedicar.Catt ha explicat que va arribar a Catalunya el 4 de setembre i va marxar el 6 d'octubre i que la seva missió consistia en relatar què passava durant aquells mesos "des d'una perspectiva històrica". De l'equip en formaven part experts en diverses matèries, com drets humans, politòlegs, mitjans de comunicació o administracions electorals. La majoria eren de països europeus i Canadà. L'experta en processos electorals ha dit que Rosa Navarro era el seu contacte de referència al Diplocat.Ha insistit que la seva missió no era d'"observació" electoral i que en cap cas la seva feina va consistir emetre un "veredicte final sobre si la votació" havia estat justa o no. "Era un projecte d'investigació. El fet que presenciéssim el referéndum no fa que la nostra missió fos d'observació", ha subratllat. L'ex-secretari general del Diplocat Albert Royo va negar el 13 de març al judici que es pagués cap "honorari" a observadors internacionals : "No n'hem contractat mai". "No em consta que l'any 2017 féssim cap fòrum sobre el referèndum de l'1-O", va dir. Royo, però, va matisar que sí que es va pagar l'estada a "visitants internacionals", però ha negat que es tractessin d'observadors.[judicidirecteTVE]L'equip es va dedicar, ha dit, a investigar què passava i es va reunir amb representants de les institucions, tot i que no ha dit el nom de cap dirigent. L'informe, ha precisat, incloïa el context històric, polític i social, i també feia referència a la jornada de l'1-O. "Vam incloure observacions sobre la cobertura mediàtica, el que vam presenciar, la legislació espanyola i catalana, i referències a llibres sobre ciència política", ha dit. I ha deixat clar que el Diplocat no va fer cap comentari sobre l'informe: "Part del contracte és que tindríem plena independència sobre el que escriuríem".Durant la jornada de l'1 d'octubre, Catt va ser a la seva oficina coordinant l'equip i ha concretat que va veure com obrien les urnes, es comprovaven les papereres i es feia un recompte i es llegia el resultat. A l'informe, ha dit, es van incloure les circumstàncies judicials en les quals es celebrava el referèndum, així com també què va passar dins i fora dels col·legis electorals. S'especificava també que no hi havia una comissió electoral i els canvis en la gestió del cens electoral durant el dia per facilitar el vot. A preguntes de la Fiscalia, ha dit també que van descriure tot el context del que va passar durant el període en què l'equip internacional va ser a Barcelona.Preguntada per l'advocat Salellas, ha qualificat de "festiva" l'actitud amb què els votants van comportar-se l'1 d'octubre. L'interrogatori sobre l'actitud policial, però, ha estat interromput pel jutge Marchena en considerar que no procedia demanar la percepció del testimoni, fet que ha provocat una topada amb Salellas. "Vol suplantar el paper d'aquest tribunal", li ha etzibat.

