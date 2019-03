La Junta Electoral exigeix al Govern que també retiri el llaç groc de la delegació al Regne Unit

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest dimecres requerir al president de la Generalitat, Quim Torra, que ordeni la retirada del llaç groc que es troba a la façana de la delegació del Govern a Londres.Malgrat que l’edifici no es troba ubicat a l’Estat, la JEC entén que està “comprés dins de l’àmbit de l’acord del passat 21 de març” que obligava el president a retirar els llaços i les estelades de tots els edificis que depenen de la Generalitat, “perquè l’exigència de neutralitat i la prohibició d’exhibir símbols partidistes inclou expressament tot acte organitzat o finançat, directa o indirectament pels poders públics”.La JEC actua a instàncies de Ciutadans, que va denunciar que la delegació del Govern a Londres seguia exposant el llaç groc a la façana malgrat la retirada dels altres símbols en solidaritat amb els presos a la resta d’edificis del Govern. Segons Ciutadans, el llaç groc és un “símbol partidista” i per tant “trenca la neutralitat dels espais públics”.La JEC ho entén així i “insta el President de la Generalitat de Catalunya a que sigui retirat abans de les 11.00h (hora espanyola) de demà, 28 de març, el llaç groc exhibit a la façana d’aquest edifici”. L’àrbitre electoral recorda que aquest és un acord “ferm en via administrativa” i que el Govern pot recórrer davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en un termini de dos mesos des de la seva notificació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor