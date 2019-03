Batet acusa Ciutadans d'abocar-se a l'«extremisme»

El PSC ha volgut defugir l'ombra d'un hipotètic pacte de govern amb Ciutadans després de les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Aquest dimecres la candidata dels socialistes a les generals i ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha argumentat que el partit d'Albert Rivera ja ha decidit no pactar amb els socialistes, tal com han demostrat "per la via dels fets i de les paraules", segons ha afirmat.Aquest dimarts Batet va assegurar en declaracions als mitjans que els socialistes no establirien "vetos ni apriorismes" a l'hora d'estudiar pactes postelectorals i aquest dimecres ha situat la pilota a la teulada del partit taronja, a qui ha acusat d'abocar-se a l'"extremisme".La ministra ha sortit així al pas de l'oferiment que Rivera ha fet al PP de Pablo Casado per fer fora Pedro Sánchez i formar govern "per obligació patriòtica". "L’Espanya del futur necessita un govern que aposti pel progrés social i la lluita contra la desigualtat", ha defensat Batet, que ha retret al líder de Ciutadans que vulgui treure la presidència a Sánchez i en canvi votés en contra de la moció de censura de Mariano Rajoy després de la sentència del cas Gürtel.

