La defensa de Cuixart portarà el seu empresonament preventiu a una «instància internacional»

L’advocat suís de Jordi Cuixart, Olivier Peter, ha anunciat aquest dimecres que portaran la presó preventiva del seu client davant d’una "instància internacional" en els pròxims sis mesos. "Confiem que aquesta instància reconeixerà que s’han vulnerat els drets fonamentals de Cuixart i els presos", ha afirmat Peter des de Brussel·les, després de reunir-se amb diputats de la comissió d’Exteriors del parlament federal belga.L’advocat ha preferit no revelar si, per exemple, acudiran a Estrasburg o a l’ONU però ha explicat que obrir una porta "significar tancar les altres" i estan valorant "quina porta obrir". "Hi ha diverses instàncies però queda clar que molt probablement Estrasburg no prendria mesures provisionals a l’espera d’una decisió definitiva", ha afegit, apuntant que és "possible" que llavors el seu client ja fos "al carrer".A banda del Tribunal Europeu de Drets Humans, la defensa contempla principalment el Grup de Treball de Detencions Arbitràries o el Comitè de Drets Humans de l’ONU. En tot cas, esperen una decisió que "insti" l’Estat a alliberar Jordi Cuixart.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor