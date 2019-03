Retiren cintes contra una plaga d'erugues a Madrid pensant-se que són llaços grocs

Fet esperpèntic a Madrid. Els veïns del barri de la Concepción han patit un disgust de bon matí aquest dimecres. Tal com ha informat Antena 3 , en alguns dels arbres del veïnat han aparegut unes cintes grogues i, pensant-se que eren símbols a favor dels presos polítics catalans, s'ha afanyat a retirar-los.Ara bé, poc després, s'han denunciat els fets per vandalisme i s'ha fet notar que, en comptes de simbologia independentistes, eren cintes adhesives per combatre una plaga d'erugues. Els tècnics han advertit que estan formades per un material tòxic.

