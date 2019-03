Torra es querella contra la Junta Electoral i avisa que portarà els llaços grocs «allà on calgui»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dimecres una querella per prevaricació contra la Junta Electoral Central (JEC). A través d'un comunicat, el president ha avisat que portarà el cas de la prohibició de llaços grocs en edificis de la Generalitat "allà on calgui si el Regne d'Espanya no vol investigar els fets".Un dels principals arguments que esgrimeix la querella de Torra és que no pot haver comès un delicte de desobediència mentre no s'hagi resolt la sol·licitud de mesures cautelars i ha afegit que la JEC "anava modificant les mesures ordenades en funció de les al·legacions". D'altra banda, sobre la querella que també avui dimecres ha presentat la Fiscalia Superior de Catalunya contra ell pel mateix tema, Torra ha considerat que és una demostració que "la repressió no s'atura".En l'escrit, Torra defensa que el fet que les mesures ordenades per al JEC s'anessin modificant reflecteix el "dol de prevaricació" i genera "indefensió". En aquest sentit, la querella cita doctrina tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Constitucional.A més, segons la querella, les instruccions que donava la JEC eren "impossibles de complir" en ser "il·legals" i s'assenyala que com que la JEC està composta majoritàriament per jutges és "impossible" que no sabessin que donaven instruccions il·legals.Un altre dels arguments que esgrimeix la querella és que les resolucions de la JEC "disten molt de ser ajustades a dret, essent el seu contingut totalment aleatori i arbitrari". I l'escrit considera que es tracta d'una "persecució política en tota regla" a través de resolucions administratives que limiten drets fonamentals."Sabem que serà el Suprem qui s’haurà de pronunciar sobre l’admissió o inadmissió a tràmit de la querella, però portarem el cas fins on calgui si al Regne d’Espanya no volen investigar els fets”, ha avisat Torra a través del comunicat.Pel que fa a la querella que també avui dimecres la Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat contra ell, Torra ha afirmat que l'estat espanyol és "incapaç de tolerar la discrepància política". Així mateix, el president de la Generalitat ha garantit que es mantindrà sempre ferm en la defensa dels drets civils, socials i nacionals tot defensant que la llibertat d'expressió és un "baluard de la democràcia".Torra ha avançat que presentaran les al·legacions i els recursos pertinents contra aquesta querella per desobediència i ha avisat que, com en el cas del judici de l'1-O, no anirà a defensar-se de res sinó a acusar l'Estat de la seva "involució democràtica".

Querella de Torra a la JEC by on Scribd

