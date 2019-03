​Una associació musulmana denuncia el secretari general de Vox per incitació a l'odi

L'associació musulmana Watani de Reus ha presentat una denúncia al jutjat de guàrdia contra el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, per haver dit en un discurs que "l'enemic comú és la invasió islamista". Segons l'advocat de l'entitat, Hilal Tarkou, les manifestacions del dirigent del partit ultradretà "atempten greument contra la convivència i la pau social, inciten a l'odi, motiven i criden a la conflictivat, i al racisme i a la xenofòbia contra els musulmans". Tarkou considera que el discurs d'Ortega Smith és "altament perillós i alarmista" i, a parer seu, reuneix tots elements que constitueixen un suposat delicte d'odi.Segons la transcripció del vídeo aportat per l'entitat, Ortega Smith va dir que "l'enemic comú i l'enemic d'Europa, de la llibertat, del progrés, de la democràcia, de la família i del futur s'anomena la invasió islamista".Segons la denúncia, el dirigent de Vox va alertar que la civilització està "seriosament amenaçada" i que, per això, "cada cop més europeus s'estan alçant perquè pateixen a les seves ciutats, carrers i barris allò que significa l'aplicació de la xaria".Ortega Smith també hauria dit que els europeus no estan disposats "a que s'enderroquin les seves catedrals i siguin substituïdes obligatòriament per mesquites", a que les seves dones "s'hagin de tapar el rostre amb una tela negra", ni que s'acabi "amb allò que entenem com la civilització, per respecte als drets i a la llibertat".L'associació Watani també va denunciar en el passat l'antiga cúpula de Plataforma per Catalunya (PxC), encapçalada per Josep Anglada, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi i el racisme arran de la campanya de les eleccions municipals del 2011.

