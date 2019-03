Sabadell gira la pancarta dels presos polítics

L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha decidit girar la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics de la façana de l'Ajuntament. Una mesura que s'ha pres aquest dimecres, després que hagi arribat la resolució de la Junta Electoral de Zona (JEZ). De fet, mentre Serracant manifestava que havien optat per dur a terme aquesta mesura, en la roda de premsa prèvia al ple del mes de març, s'estava girant.Serracant ha recordat que és una rèplica "com vam fer el dia abans de la jornada de reflexió de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017 " i ha carregat contra la JEZ per haver-se "extralimitat", ja que també obliga a la retirada de llaços grocs i estelades.En aquest sentit, ha manifestat que malgrat "aquesta ordre, mantenim la nostra queixa de vulneració de la llibertat d'expressió", a la vegada que ha afirmat que l'organisme no "ha donat resposta" a les al·legacions presentades, ja que, com ha indicat, a l'edifici consistorial hi ha "dues pancartes": la de llibertat presos polítics i la de Sí a la pau i no a la guerra.El segont tinent d'alcalde, Juli Fernàndez, ha criticat "la manera de fer campanya de Cs", en relació a la demanda contra el batlle i perseguir la simbologia. "Els jutjats tenen molta més altra feina que la campanya" d'aquesta formació política, ha finalitzat.

