Salven un jove després de passar sis dies a la deriva a bord d'un veler

Salvament marítim de Castelló va remolcar dijous passat fins a Vinaròs, després de 6 dies perdut, un veler de set metres d'eslora que tripulava un jove d’Ulldecona de 28 anys.El veler va quedar incomunicat a causa d’una fallada del motor i del sistema elèctric de l'embarcació.L’embarcació va sortir de Calp dissabte per realitzar una travessia. Els sistema elèctric del veler i el motor va fallar i l’embarcació va quedar a la deriva. A més, el patró de l’embarcació es va quedar sense bateria al mòbil.En no poder contactar amb ell, la família d’este jove d’Ulldecona va donar l’avís als serveis d’emergència diumenge. Salvament Marítim va mobilitzar un helicòpter i una embarcació que van iniciar la recerca en les proximitats de les Illes Columbretes, on es creia que podia estar navegant el veler. Però no van aconseguir albirar l’embarcació desapareguda.Després de dies d’una angoixant espera i sense notícies del veler, va ser dijous quan barques de pesca de Vinaròs van albirar l’embarcació perduda i van donar avís a Salvament Marítim. La Salvamar Achernar, amb port base a la Ràpita, va remolcar el veler fins a Vinaròs, on van acudir una ambulància i la Guàrdia Civil.El jove presentava un bon estat de salut, però amb signes de desnutrició. Tot i això, no va ser necessari traslladar-lo a cap centre sanitari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor