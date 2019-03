Iceta: «Si el 65% dels catalans vol la independència, la democràcia ho haurà de permetre»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que si el 65% dels catalans volen la independència, la democràcia haurà de trobar un mecanisme que ho permeti. Ho ha dit en una entrevista al diari basc Berria aquest dimecres preguntat per les majories actuals a Catalunya.El mecanisme, primer de tot, hauria de ser un acord al Parlament i després un vot dels ciutadans, segons ha explicat el dirigent socialista. Amb tot, ha deixat clar que aquesta opció no és possible ara perquè no hi ha una majoria al Congrés dels Diputats que vulgui permetre el dret a l'autodeterminació.Abans d'arribar a aquest escenari, però, Iceta ha dit que cal fer una oferta per part de l'Estat que ha de passar per més autogovern i un millor finançament. Ha situat el PSOE com el partit que pot fer aquesta oferta i ha advertit que PP i Ciutadans volen "tornar" i recuperar la Moncloa per anar en una altra direcció.

