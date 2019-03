​Eurodiputats alerten de «falta d'imparcialitat» de Marchena per les seves interrupcions a les defenses

Les interrupcions del magistrat Manuel Marchena als advocats de la defensa podrien indicar "falta d'imparcialitat" del Tribunal Suprem. Així ho ha alertat aquest dimecres un grup d'eurodiputats i diputats d'estats membres de la UE que van assistir al judici de l'1-O a finals de febrer en qualitat d'observadors, en un informe que han presentat a la seu de l'Europarlament a Estrasburg.En l'informe, que recull les primeres impressions sobre la missió d'observació, els parlamentaris assenyalen que els lletrats defensors són "repetidament" interromputs quan pregunten sobre "noves qüestions" a testimonis "proposats per l'altra part". "La llei no permet aquesta limitació", afirma el text.D'altra banda, amb aquest informe també denuncien que els acusats hagin de "rendir comptes pels seus actes polítics", i asseguren que hi ha "una judicialització d'opinions polítiques" i que és "contrària" al dret internacional.L'informe l'han presentat alguns dels signants, entre els quals els eurodiputats José Bove, Bodil Valero, Ivo Vajgl, Mark Demesmaeker, Ana Miranda i els catalans Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé i Ramon Tremosa.Valero i Demesmaeker, que van ser a Catalunya com a observadors durant el referèndum de l'1-O, també han recalcat que van pagar les seves pròpies despeses per seguir la jornada, coincidint amb el testimoni avui al Suprem del exdiputat alemany i també observador internacional Bernhard von Grünberg.

