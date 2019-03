Casado es burla de Mèxic i promet commemorar-ne la conquesta des de la Moncloa

El líder del PP, Pablo Casado, ha promès aquest dimecres commemorar des de la Moncloa l’any vinent el cinquè centenari de la conquesta de Mèxic per Hernán Cortés. Ho ha fet en resposta a les manifestacions del president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, “un polític esquerrà” que diu coses que “no es poden admetre”.“No ens penedirem d’una història magnífica que tothom pot admirar” i “em comprometo a celebrar el pròxim any des del govern d’Espanya el cinquè centenari de l’arribada d’Hernán Cortés a Mèxic”, amb “l’orgull que el paper d’Espanya a l’altra banda de l’Atlàntic va ser imprescindible i ens n’hem d’enorgullir cinc segles després”, ha dit.Segons Casado, en la mesura que “Mèxic no existia fa cinc segles” obrador no pot representar-lo “des d’un país que no existia aleshores”. “No admetrem la llegenda negra per part de populistes contra Espanya”, ha dit, perquè “la nostra nació, una de les més antigues del Món, ha protagonitzat un dels fets més meravellosos de la història de l’home, que és la hispanitat”, perquè “hi ha poques fites més importants en la història de l’home que la hispanitat”.

