Dos eurodiputats que van ser a Catalunya l'1-O defensen que també van pagar les seves despeses

Els eurodiputats Mark Demesmaeker (N-VA) i Bodil Valero (Verds/ALE) que van ser a Catalunya pel referèndum de l'1-O han defensat que també van pagar les seves despeses per seguir la jornada. Preguntats per la declaració de dos observadors aquest dimecres al Tribunal Suprem, tots dos han reafirmat que van cobrir els costos del viatge. A més, Demesmaeker ha assegurat que durant aquells dies hi havia polítics "preocupats per la democràcia" que van voler veure en persona el desenvolupament de la votació. "El que vaig veure va ser impactant", ha dit l'eurodiputat que també participa en una missió d'observació de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya al judici de l'1-O.

