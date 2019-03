ÀUDIO ANÀLISI El fantasma de la violència; per Sara González

El testimoni del primer observador internacional que ha desfilat pel Tribunal Suprem ha estat un obús contra el relat de l'acusació. L'exdiputat alemany, present a diferents punts de votació l'1 d'octubre, ha negat que els votants actuessin amb violència, condició indispensable per a la rebel·lió. Al contrari, ha subratllat la seva tranquil·litat. Fins i tot just després de les càrregues policials. No va veure policies ferits, sinó ciutadans ferits. Alguns d'ells amb projectils de goma. I també ha deixat clar que el seu viatge se'l va pagar ell mateix, malgrat estar ben connectat amb el Diplocat i haver-se reunit amb membres del Govern.Ha dit que no és independentista i que en la seva vocació de contribuir al diàleg per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya, es va reunir amb dirigents socialistes i de Ciutadans. La fiscalia, visiblement incòmoda, ha intentat contrarestar el relat preguntant al testimoni per si mai s'ha preocupat per la situació de Baviera al seu país. De la mateixa manera que Vox ha intentar interrogar-lo sobre si és coneixedor que els partits independentistes estiguin prohibits a Alemanya. Marchena els ha parat els peus perquè era obvi que les preguntes excedien els motius pels quals el testimoni ha estat citat.L'exdiputat alemany ha assegurat també que va ser present l'1-O conscient que el Constitucional havia suspès la llei del referèndum i ha intentat explicar que això s'ha d'emmarcar en la normalitat democràtica. Marchena li ha etzibat que ell no era allà per qüestionar la “normalitat democràtica". Potser és aquest el problema de fons.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor