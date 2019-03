Un sindicat de la policia espanyola demana retirar la placa que recorda les tortures a Via Laietana

Hoy @G_Pisarello ha colocado una placa ofensiva frente a la comisaría de @policia en Vía Layetana denominándola sede de la represión ante la mirada atónita de los @policia que se juegan su vida a diario para proteger nuestra seguridad y defender nuestra libertad. pic.twitter.com/iXjD7t8vrT — Carina Mejías (@CarinaMejias) 26 de març de 2019

La propuesta de convertir la Comisaría de Via Laietana en un espacio de memoria antirepresiva la votó en el Congreso tu partido @CarinaMejias, junto a otros como ERC o el PSC.



Entiendo q te cueste criticar al franquismo. Pero al menos infórmate sobre lo que hacen los tuyos (1/2) https://t.co/WFtqTRDDeM — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 26 de març de 2019

El Sindicat Unificat de Policia (SUP), sindicat majoritari a la policia nacional espanyola, ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona que retiri la placa instal·lada aquest dimarts pel consistori davant la prefectura de la Via Laietana i que recorda les tortures i la repressió exercides en aquesta comissaria durant el franquisme.El SUP qualifica la iniciativa de "partidista" i considera que és un "atemptat a la convivència". A banda, el sindicat assegura que la placa representa un "atac" contra els agents i argumenta que el 70% dels membres del cos són nascuts després de la dictadura.A través d'un comunicat el SUP emmarca la iniciativa de l'Ajuntament en els "atacs de l'independentisme" a la policia nacional espanyola. Uns fets que, segons el sindicat, evidencien l'"abandonament" dels cossos i forces de seguretat de l'estat a Catalunya.L'1 de juliol del 2017 la Comissió d'Interior va votar a favor de convertir la prefectura en un espai memorial i traslladar els agents a un altre emplaçament. Ciutadans hi va votar a favor però paradoxalment la regidora de partit taronja a Barcelona, Carina Mejías, ha criticat a través de Twitter la instal·lació de la placa, que considera "ofensiva", davant la comissaria.Mejías assegura que l'element memorial s'ha instal·lat "davant la mirada atònita dels agents que es juguen la seva vida cada dia". La regidora centra la seva crítica en el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, que aquest dimarts va assistir a l 'acte convocat per diverses entitats per reclamar la conversió de la comissaria en un espai memorial Pisarello ha respost Mejías, també a través de Twitter, recordant-li el vot a favor del seu patit al Congrés i li ha retret que "li costi criticar el franquisme".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor