Protesta als CAP de Barcelona pel trasllat de l'ambulatori del Raval a la Misericòrdia

Els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Barcelona estaven convocats aquest dimecres al migdia a fer una aturada de deu minuts per reclamar el trasllat del CAP Lluís Sayé a la Capella de la Misericòrdia. Desenes d'usuaris i treballadors del CAP Raval Nord han participat en l'aturada al seu centre, abans que aquest divendres el ple municipal decideixi definitivament si revoca la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) per permetre que s'hi instal·li l'ambulatori.La convocatòria ha arribat després que la gerència territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) s'oferís afer d'altaveu de les demandes dels treballadors del CAP Raval Nord, segons la directora de l'ambulatori, Anna Romagosa.Romagosa, s'ha mostrat esperançada amb la possibilitat que finalment la revocació s'acabi aprovant però ha avisat que en cas que la proposta no tiri endavant, la plataforma Nord Raval -integrada per professionals i veïns- "no s'aturarà".Mentrestant, la plataforma manté l'ocupació de la capella iniciada dijous passat a la nit i com a mínim la mantindran fins aquest divendres.La plataforma ha impulsat mobilitzacions durant tota la setmana i aquest dimarts es va desplaçar fins a seu de PDECat, Ciutadans, ERC i PSC , que fins ara no han donat suport a la instal·lació del CAP a la Misericòrdia. Aquest dijous a les set de la tarda la plataforma ha convocat una manifestació que sortirà des de la capella i arribarà fins a la plaça Sant Jaume. També han fet una crida a mobilitzar-se aquest divendres a la plaça Sant Miquel -on hi ha l'entrada del darrere del consistori- coincidint amb la celebració del ple municipal.

