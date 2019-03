VÍDEO Així és «Barceloní! Barcelonina!», l'anunci de precampanya d'ERC per «redefinir» la ciutat

Moure's ràpid en transport públic, ser respectat, decidir, jugar al parc i anar al mercat són algunes de les diferents situacions protagonitzades per veïns de Barcelona que apareixen a l'anunci de precampanya d'ERC. El vídeo, "Barceloní! Barcelonina!", explica què vol dir ser ciutadà de la capital catalana amb paraules com llibertat, solidaritat i republicanisme com a bandera.L'equip de la candidatura presenta així una precampanya que vol transmetre els valors barcelonins "que representen la immensa majoria de la societat". Tal com va afirmar el candidat a l'alcaldia per part d'ERC, Ernest Maragall, la campanya "resumeix molt bé l'esperit de conversar amb el ciutadà per posar en primer pla els nostres valors, identitat i història com a barcelonins i barcelonines". "Barcelona ha de decidir cap a on vol anar i enfrontar els reptes que té per endavant", va sentenciar Maragall.

