ERC vol que el Parlament insti el Govern a trobar el consens «necessari» per aprovar uns pressupostos

El proper ple del Parlament debatrà una moció d'ERC que insta el Govern a continuar treballant per trobar el consens "necessari" per aprovar uns pressupostos que reverteixin les retallades i que posin els majors recursos al servei de la reducció de les desigualtats. En un altre punt, la moció dels republicans també aposta perquè l'executiu -compartit amb JxCat- requereixi al govern espanyol que faciliti les dades per actualitzar el càlcul de les balances fiscals i que faci efectiu el compromís de finançament dels Mossos derivat de la disposició addicional tercera de l'Estatut.La CUP també presenta una iniciativa perquè el ple debati reduir el sou dels diputats en un 14% a partir de l'1 de juliol de 2019, així com els sous dels alts càrrecs. La iniciativa parlamentària dels cupaires demana al Govern que apliqui "amonestacions i sancions" als càrrecs electes i alts càrrecs per "incomplir" la llei de transparència i que s'elabori un pla de modificació de la relació de llocs de treball per reduir els alts càrrecs de departaments, empreses i ens públics.El PSC materialitzarà una moció ja anunciada que constata la "manca de respecte del Govern pels acords presos pel Parlament". En concret, PSC-Units aposten perquè la cambra constati la "inoperància" del Govern. Per això, els socialistes porten a votació la demanda que el president de la Generalitat, Quim Torra, se sotmeti a una qüestió de confiança o bé convoqui eleccions. Els socialistes justifiquen la petició per la manca de pressupost i la "pèrdua" de la majoria parlamentària.Al seu torn, JxCat presentarà una moció que insta el Govern a habilitar el vot electrònic en el termini de quatre mesos, com a mecanisme de vot per a l’elecció dels òrgans de representació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El text generarà incomoditat a les files republicans perquè, en el marc de les eleccions sindicals, conselleries liderades per JxCat i ERC ja es van enfrontar pel sistema de votació.

