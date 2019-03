La carta dels senadors francesos ha picat fort

La primera mesura per saber com va el judici per l'acusació és veure l'interès dels columnistes estrella de la caverna pel tema. Ahir declarava el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena –àlies Tácito-, a qui Xavier Vidal-Folch a El País descriu com "l'aparellador" : "De les investigacions, dels atestats, del sumari sencer del Jutjat 13 que ha desembocat aquí, en el Suprem". Condecorat per Rajoy precisament pel seu paper en l’assumpte. Podríem dir que ahir jugava el Messi de l'acusació. I què en sabem avui de la seva declaració? Doncs res. Silenci.Una menció una mica tardana i que xuta pilotes fora de Julio Valdeón a La Razón sobre l'alter ego del tinent coronel a Twitter i ja. Només Vidal-Folch s'atreveix a entrar realment al tema, que no és altre que "el clima clarament insurreccional" descrit per Baena. "‘Durant el període d'insurrecció’, va respondre a les defenses, no hi va haver desperfectes; no hi va haver detencions; no hi va haver incidents greus; no hi va haver missatges de violència dels governants", reconeix el testimoni. I el periodista es pregunta retòricament: "Llavors, quin bunyol d'insurrecció va ser aquest?".I si la insurrecció pot ser descrita com un bunyol, que n'hauríem de dir del judici? Una farsa? Una venjança política? Perquè això ens portaria directament al tema que realment ha cogut a la premsa de Madrid: la carta de 41 senadors francesos denunciant la repressió contra l'independentisme i demanant la intervenció del seu govern i la Unió Europea per tal de trobar vies de diàleg al conflicte.Davant l'afront tornen els tòpics: que si la propaganda separatista, que si els indocumentats, que si són uns paràsits en una càmera inútil... A l'ABC, Ignacio Camacho oneja els 421 milions que assegura que la Generalitat dedica a l'acció exterior –i quin és el pressupost del ministeri d'Exteriors? Al final encara serà veritat el mite de l'eficiència catalana...- i, a OKDiario, María Claver amenaça amb el despertar de "les pulsions independentistes" de 276 regions europees.Però és a El País on el tema ha fet més mal i la capçalera de referència hi dedica fins i tot l'editorial. Allí acusa els signants del manifest d'indocumentats: "En l'escrit [els senadors] demostren que han comprat sencers els arguments més discutibles o directament fal·laços del secessionisme". Com per exemple, em pregunto humilment, que no hi va haver rebel·lió violenta...? Al final resultarà que tothom, inclòs Xavier Vidal-Folch, està mal informat menys els saberuts opinadors de Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor