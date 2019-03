​El fiscal retreu als Maristes «responsabilitat moral» en els abusos sexuals

El fiscal del cas Maristes ha retret aquest dimecres en el seu informe final "l'actitud" de la Fundació Champagnat, propietària de les escoles Maristes Sants-Les Corts, i ha dit que té una "enorme responsabilitat moral" sobre els abusos sexuals comesos per l'exprofessor Joaquim Benítez."Si haguessin actuat el 1986, no s'haurien produït aquests fets", ha assegurat. Per això, considera que el beat Marcelí Champagnat, de qui procedeix el nom de la fundació, estaria "contorbat" per aquesta actuació de l'entitat, recordant que fins i tot el Papa Francesc ha demanat perdó pels abusos de sacerdots catòlics a Austràlia o Estats Units. En canvi, la fundació "en comptes d'estar amb les víctimes ha estat regatejant fins l'últim cèntim, tot i que té pòlissa d'assegurances".La fiscalia sosté que l'acusat no té cap pèrdua de memòria ni malaltia, distingeix entre el bé i el mal, conserva plenament les seves facultats intel·lectuals, cognitives i volitives, i, per tant, era plenament responsable dels fets. L'exprofessor de gimnàstica dels Maristes Joaquín Benítez va reconèixer aquest dimarts ser l'autor de dos dels quatre casos d'abusos sexuals a menors pels quals està sent jutjat. I va afegir que la congregació dels Maristes n'estava al cas des del primer moment, i que es va sentir "emparat" per la seva reacció.Benítez va detallar que va fer tocaments a un antic alumne, que després de dos o tres dies el pare del nen es va presentar al col·legi i que van anar al despatx del director, qui li va indicar que era "important que no tornés a passar", segons va explicar en resposta a la seva defensa en el judici de la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona per quatre casos d'abusos sexuals entre el 2006 i 2010, dels quals en va reconèixer dos.La seva defensa -única part a la qual va respondre- li va preguntar inicialment si temia ser descobert, però Benítez va recordar el cas del 1986 i va comentar que els responsables de l'escola el van advertir que el deixarien tres mesos sense sou com a sanció, però que la sanció no es va arribar a imposar, i que mai més no el van tornar a advertir, motiu pel qual ha conclòs: "Per això no tenia por" de cap sanció.L'acusat va detallar també que havia "enganyat" les dues víctimes per portar-les a la llitera del seu despatx, per suposades lesions, i aleshores els va fer tocaments i fel·lacions.L'exprofessor dels Maristes de Sants-Les Corts Joaquim Benítez va reconèixer aquest dimarts a un periodista que havia abusat sexualment d'una de les dues víctimes sobre les que davant de l'Audiència de Barcelona va negar els fets.L'advocat del jove ha explicat al tribunal en començar la sessió d'aquest dimecres que Benítez va enviar un whatsapp a un periodista de Cuatro on deia que el jove havia estat un alumne "exemplar" i li demana "perdó". "Si algun dia em perdona, que m'ho digui", acabava el missatge. El lletrat volia que s'aportés com a prova contra l'acusat, però el tribunal ha recordat que ja s'ha acabat la fase de prova i no es poden aportar nous elements. Per això, ha instat l'advocat a portar el missatge al jutjat d'instrucció per si cal obrir una nova causa per aquests fets.En la seva declaració de dimarts, Benítez va admetre haver abusat de dos dels quatre joves que l'acusen en aquest judici. Però l'exprofessor va dir que recordava molt el noi, i que li va fer un massatge als adductors, però sense cap tocament sexual. Va explicar també que el noi es va deixar fer unes fotos per un manual d'exercicis físics.

