Tot el que cal saber del Festival MOT a Olot en vuit preguntes bàsiques

Dijous 28, divendres 29 i dissabte 30 de març a la sala El Torín d’Olot (C/ del Roser, 19)Dijous 4, divendres 5 i dissabte 6 d’abril a la Biblioteca Carles Rahola de Girona (Carrer Emili Grahit, 4C)Les dues seus obriran els dies del festival a les 17.30 h.L’accés és lliure, però les seus principals del MOT tenen aforament limitat, per la qual cosa recomanem arribar-hi amb antelació.Totes les converses que no són en català o castellà compten amb servei de traducció simultània gratuït mitjançant auriculars.El MOT ofereix interpretació en llengua de signes i les sales són plenament accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.Tant la sala El Torín com la Biblioteca Carles Rahola de Girona compten amb una llibreria on es vendran els llibres dels autors convidats al festival.El bar del MOT estarà instal·lat a la Biblioteca Carles Rahola i la sala El Torín. Es podrà comprar begudes i menjar durant les converses del festival i entre conversa i conversa.Les dues sales del MOT compten amb servei de wi-fi gratuït obert a tothom.