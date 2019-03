Budó, sobre el debat dels llaços: «Cal reconduir el relat com a Govern»

L'endemà d'estrenar-se com a portaveu del Govern, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó ha concedit la primera entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio , en la qual s'ha pronunciat sobre el debat dels llaços. Budó ha admès que l'executiu ha de ser capaç d'explicar millor la seva obra a la ciutadania. "Amb el tema de llaços sí o llaços no, ens hem perdut amb debats que a alguns partits els interessa per tapar la realitat del Govern. Hem de ser capaços d'explicar l'obra i endreçar, probablement ens hem perdut amb alguns debats i cal reconduir el relat com a Govern".La nova portaveu de l'executiu ha explicat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha valorat que se'l pugui inhabilitar per la querella per desobediència que la Fiscalia va anunciar arran de la polèmica dels llaços grocs. Budó va exposar aquest dimarts que aquesta setmana Torra té previst presentar la querella que també va plantejar la setmana passada contra la Junta Electoral Central (JEC).Sobre la petició d'avançament electoral plantejat ahir per la CUP, Budó ha insistit que damunt la taula no hi ha l'escenari d'unes noves eleccions a Catalunya. De fet, la consellera de la Presidència ha reiterat que la reacció del Govern a la sentència del judici del procés "no té perquè ser mitjançant una convocatòria d'eleccions". "És una possibilitat que no està sobre la taula", ha afirmat la portaveu, que aquesta setmana es reunirà amb el número 4 de la llista de JxCat a les eleccions a Barcelona, Ferran Mascarell, per afrontar com actuar en relació al càrrec de delegat del Govern a Madrid.

