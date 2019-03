El MOT omple Olot durant quatre dies amb set converses literàries, un espectacle teatral i el ver-MOT

La sisena edició del MOT, Festival de Literatura Girona-Olot, s’estrena aquest dijous a Olot amb la Mediterrània com a fil conductor. Sota el lema “El Mediterrani, un mar de pàgines”, el certamen ha convidat prop de quaranta autors internacionals, estatals i nacionals de les quatre ribes per parlar d’aquesta mar com a pont que comunica llengües, religions, coneixements i persones. Manuel Forcano, poeta i traductor, n’és el comissari.



Programació a Olot



El Torín, punt de sortida i trobada del MOT 2019 a Olot. oferirà set converses literàries fins al dissabte 30 de març. Dissabte al migdia, el ver-MOT (taula rodona més distesa al voltant d'un aperitiu) tindrà lloc al bar Líquid, i diumenge 31 acabarà al Teatre Principal de la ciutat amb l'espectacle "Troia", de la companyia Cor de Teatre. Totes les activitats seran gratuïtes, tret de l'obra teatral.





El dijous 28 de març, Josep Piera i Adrià Pujol parlaran, amb Cristina Masanés, dels paisatges mitificats del Mediterrani i del que significa "ser mediterrani" (a les 18 h), mentre que Marcello Fois i Daniel Álvarez Prendes abordaran les llegendes populars sardes i la història de l'illa com a font d'inspiració dins del marc mediterrani (a les 20 h).



El divendres 29 hi ha programades tres converses: a les 18 h, Mazen Maarouf i Míriam Cano parlaran de les dues cares d’aquest mar, idíl·lic per alguns i cementiri per d’altres; a les 20 h, María Belmonte i Susanna Rafart conversaran amb David Guzman sobre les veus passades que ens han explicat i encara expliquen el Mediterrani. i, a les 22 h, tancarà la programació el diàleg entre Michela Murgia i Joan Elies-Adell sobre Sardenya, que actualment es debat entre la tradició i la modernitat.



El divendres 29 hi ha programades tres converses: a les 18 h, Mazen Maarouf i Míriam Cano parlaran de les dues cares d'aquest mar, idíl·lic per alguns i cementiri per d'altres; a les 20 h, María Belmonte i Susanna Rafart conversaran amb David Guzman sobre les veus passades que ens han explicat i encara expliquen el Mediterrani. i, a les 22 h, tancarà la programació el diàleg entre Michela Murgia i Joan Elies-Adell sobre Sardenya, que actualment es debat entre la tradició i la modernitat.

El dissabte 30, el festival començarà amb el ver-MOT. Moderats pel comissari Manuel Forcano, Margarida Castells, Josep Piera i Jaume Pont parlaran de la poesia andalusina en català i del seu vast llegat al països mediterranis. A la tarda, continuaran els diàlegs amb Andrea Marcolongo i Mariàngela Vilallonga, recentment nomenada consellera de Cultura, que conversaran sobre els mites i la seva pervivència a l'hora d'enfrontar-nos a les nostres pors i al món exterior (18 h), i tancaran Mircea Cărtărescu i Xavier Montoliu Pauli, que dialogaran sobre l'obra de l'autor romanès, la seva llengua i la seva cultura, mediterrània o no (20 h).



La setmana vinent, el MOT 2019 continuarà amb el seu programa d’activitats literàries del 4 al 6 d’abril a Girona.



Públic consolidat



El 2019 el MOT arriba a la sisena edició amb un públic més que consolidat. El festival va començar a caminar el 2014 dedicat a la literatura fantàstica i comissariat per David Roas. El 2015, Mita Casacuberta va rellevar Roas i va pensar un MOT al voltant del tema “Escriure ciutats”. L’any següent, de nou Casacuberta va comissariar un festival dedicat a les vides escrites. El 2017 es va dedicar a la literatura que escrivia el passat, en l’últim any amb Mita Casacuberta com a comissària. Finalment, l’any passat el fil conductor va ser la literatura de compromís i de l’experiència, amb Josep Ramoneda al capdavant.

