​Anna Gabriel reapareix amb el grup musical El Diluvi

Anna Gabriel Sabaté, a l'exili. Foto: CUP

El Diluvi, en una entrevista a NacióDigital Foto: Jordi Jon Pardo

Anna Gabriel, a l’exili a Suïssa, ha reaparegut per recitar les primeres paraules de la cançó, el primer avançament del nou disc del grup valencià El Diluvi , Juntem-nos.Els valencians van viatjar fins a Suïssa per trobar-se amb l’exdiputada Anna Gabriel, que sempre s’ha declarat fan de la banda, per col·laborar en un parell de cançons del nou disc. La primera de les dues cançons que veu la llum es titula Heroïnes de la fosca nit i parla de l’alliberació de les dones i la necessitat d’esborrar les velles paraules i els vells referents, a ritme del seu folk-pop característic. El vídeo el podeu veure a sobre.El disc, que ha produït David Rosell, veurà la llum el 12 d’abril i El Diluvi el presentarà a la Sala Apolo de Barcelona el 27 d’abril, en un doble concert on també actua Xavi Sarrià. Les entrades estan pràcticament exhaurides.El Diluvi explica que “volíem i necessitàvem la veu d'Anna Gabriel, perquè veiem injust que estiga lluny de casa, i que no li deixen tornar. La seua història s'ha convertit en poesia a mans de Majo Doménech. Elles dues, junt amb totes, són ‘Heroïnes d'aquesta fosca nit’ que ens ha tocat viure. Que les estimem, que ens estimem, perquè sempre cridarem Rebel·lia”.Heroïnes de la fosca nit tracta d’un dels temes recurrents a l’obra d’El Diluvi, l’alliberació de les dones, i de la necessitat d’esborrar velles paraules i vells referents per agafar-ne de nous. Ho deixen clar en versos com "No som hereves de Neruda, som les filles de Marçal". Tota una anàlisi crítica que reblen cantant “No busquem ni vint poemes d'amor ni desesperança en una cançó. Som un himne d'alliberació, aquell que cantaven les bruixes de dol".A la tornada, alliberadora i emancipadora de les dones, es fa referència a uns versos del poeta Mario Benedetti. “Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía” i els transforma en els definitius:"Som heroïnes de la fosca nit,som lluitadores de la utopia,som milicianes de la paraula vivaens estimem, la nostra boca crida rebel·lia"

