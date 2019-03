​La NASA cancel·la el primer viatge espacial amb dones per falta d'una talla de roba

We’ve seen your tweets about spacesuit availability for Friday’s spacewalk. To clarify, we have more than 1 medium size spacesuit torso aboard, but to stay on schedule with @Space_Station upgrades, it’s safer & faster to change spacewalker assignments than reconfigure spacesuits. pic.twitter.com/tPisBHaF2p — NASA (@NASA) 26 de març de 2019

What does it take to get ready for a #spacewalk? A LOT!



Watch our EVA live tomorrow at 6:30 a.m ET: https://t.co/XruQSLUeYN pic.twitter.com/f3FZWZJEgz — Anne McClain (@AstroAnnimal) 21 de març de 2019

La NASA ha cancel·lat la primera caminada espacial exclusivament femenina, que tenia prevista per aquest divendres 29 de març, per manca de roba amb la talla adequada. Les astronautes de la NASA Anne McClain i Christina Koch s'havien d'adreçar aquest divendres a l'Estació Espacial Internacional (ISS), però s’han hagut d’improvisar nous plans.Finalment, Koch viatjaran amb un company home de la NASA, Nick Hague. L'objectiu de la missió és continuar amb els treballs d'instal·lació de potents bateries de ions de liti per a dos dels panells solars de l'ISS, treballs que es van iniciar en una primera caminada espacial que van fer McClain i Hague, el passat 22 de març, informa la NASA Després de l'experiència d'aquest viatge previ, la NASA va decidir realitzar uns ajustaments per als propers viatges, ja que McClain va afirmar que li quedava millor una talla M a la part superior del vestit."Tenim un altre segment del vestit espacial de talla M a l'estació. Anne es va entrenar en M i L i va pensar que podria utilitzar una L, però després de la caminada de divendres, una M se li adapta millor. En aquest cas, és més fàcil (i més ràpid) canviar de caminants espacials que reconfigurar el vestit espacial", assegura a Twitter el portaveu cap de la divisió de viatges espacials i exploració de la NASA, Stephanie Schierholz.I com que actualment només hi ha un vestit disponible de talla M, serà Christina Kock qui el porti el proper divendres.

