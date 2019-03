Nogueras renuncia a encapçalar la llista del PDECat a Mataró

Míriam Nogueras no es presentarà com a cap de llista pel PDECat a Mataró, tal com ha informat El Periódico . La diputada de la formació al Congrés ha decidit centrar-se en les eleccions espanyoles i anirà de número 3 de Junts per Catalunya el 28-A. Segons apunta el mateix diari, el president local del partit, Alfons Canela, es perfila com a líder de la candidatura de cara al 26 de maig.A Madrid, l'espai postconvergent es debat entre bloquejar o no bloquejar el Congrés. Hi ha dirigents que aposten per la primera opció fins que Sánchez -o qui se sotmeti a la investidura- no abordi l'autodeterminació i la fi de la repressió. Davant d'això, David Bonvehí, president del PDECat, va subratllar a principis de setmana que no aniran a "bloquejar" res i va reivindicar la llista que encapçalaran Jordi Sànchez i Laura Borràs com el vot útil que aposta per "l'obediència catalana, per desbloquejar la situació i per asseure's a negociar".

