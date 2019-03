​ÀUDIO Cayetana i Cuní s'enganxen només començar l'entrevista

La candidata del Partit Popular al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha estat entrevistada aquest dimarts a la Cadena Ser per Josep Cuní . El periodista i la popular han tingut una petita enganxada només començar la conversa.Cuní ha presentat Cayetana i ha dit que l’entrevista era el seu "debut mediàtic", la qual cosa no ha acabat de convèncer a la líder del PP. Cayetana ha dit que estava molt contenta d’estar a la ràdio però que no era el seu debut mediàtic, que ja havia estat en altres mitjans com Crónica Global. Cuní li ha respost que eren delegacions de grups espanyols i Cayetana li ha dit que el mateix que la Cadena Ser. El periodista no li ha donat la raó, perquè ha dit que era un mitjà en català, però ha tallat el debat. Podeu escoltar la picabaralla en aquest àudio . També podeu veure aquí el vídeo de l’entrevista sencera proporcionat per l’emissora, on precisament s’ha tallat l’inici de l’entrevista. Cayetana ha parlat de diverses qüestions. Respecte al Brexit, la popular ha comentat que “és tan pervers el que s'ha promogut al Regne Unit que ara hi ha molt mala solució. Tant de bo hi hagués un segon referèndum i sortís a favor de la permanència a la UE".Pel que fa als nacionalismes, Álvarez de Toledo ha explicat que "el nacionalisme és un sentiment lamentablement estès que ha causat moltes morts" i ha afegit que “hi ha una nova forma de nacionalisme espanyol que és Vox i no ho reconeix". Tanmateix, ha apuntat que “hem passat de nacionalismes centrífugs, que busquen una tribu més petita, a nacionalismes estatals” i ha recordat que “el català i el basc han causat estralls".Pel que fa a la proposta de Vox sobre la tinença d’armes, la candidata popular ha remarcat: "No m'interessa, són assumptes que posen en campanya electoral però realment no entra dins els greus problemes espanyols i que hem d'abordar a Catalunya".D’altra banda, sobre la seva candidatura per Barcelona, Álvarez de Toledo ha comentat que ve a ampliar l’espai constitucional “és el meu objectiu, que hi hagi cada vegada més catalans compromesos amb els valors i els principis de la Constitució". Tanmateix, ha dit: "Soc partidària d'una reagrupació de l'espai de la raó, és una cosa evident i Pablo Casado li va oferir a Albert Rivera".Sobre la picabaralla dels llaços grocs, la candidata ha expressat: "Un senyor que penja un llaç groc en una institució pública que representa a tothom i està pagat per tothom no vol pactar. Els llaços són un símbol d'opressió" i ha afegit que "un llaç no significa llibertat presos polítics si no Espanya és una dictadura. Hi ha d'haver neutralitat a l'espai públic".Alhora, Álvarez de Toledo ha rebutjat l’oferta de Jordi Sánchez per fer un debat a la presó.

