Polèmica pel logo del Vendrell Capital de la Cultura Catalana

El logo de Castells. Foto: CPH

Avui també celebrem els 6 anys del reconeixement dels castells com a Patrimoni De la Humanitat. #somcultura pic.twitter.com/TuNEnkZsxM — Òmnium Cultural (@omnium) 20 de novembre de 2016

Després de la presentació del logo que ha d'identificar el Vendrell com a Capital de la Cultura Catalana l'any 2020, obra del jove dissenyador calafellenc Andreu Robusté, ha saltat la polèmica a les xarxes socials.El seu logo, guanyador d'un concurs amb 31 dissenys i dissenyadors diferents, és molt semblant, molt, al de Castells Patrimoni de la Humanitat. Caldrà veure si el jurat que ha triat el logo guanyador es replanteja la seva decisió o si la polèmica generada té altres conseqüències.ha esperat algun tipus de reacció sobre el tema procedent de l'organitzaciô de Vendrell Capital de la Cultura 2020, però aquesta no arriba. I el logo guanyador del Vendrell segueix penjat de les xarxes socials dels organitzadors, que no han donat encara cap explicació sobre el tema. Algun dels concursants no guanyadors de la convocatòria han fet arribar a aquesta redacció el seu malestar.Fa uns anys al Vendrell es va viure una polèmica comparable amb el cartell guanyador de la Festa Major de Santa Anna i es va desqualificar l'obra guanyadora.

