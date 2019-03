El Doctor Music Festival se'n va del Pallars i es farà a Montmeló

El Doctor Music Festival no es farà a Escalarre. Els organitzadors han decidit avançar-se a la possible denegació dels permisos per celebrar els concerts al Pallars i han decidit que el nou escenari sigui el circuit de Montmeló. Segons ha avançat TV3 , la direcció de l'esdeveniment musical no es volia arriscar atès que des de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'estava estudiant la viabilitat de fer un festival en terrenys que poden ser inundables. La cadena ha explicat que el contracte no està signat encara, per bé que s'espera que es produeixi en les properes setmanes.D'aquesta manera s'acaba amb els interrogants que en els darrers mesos planaven sobre el festival, que estava cridat a ser un al·licient econòmic pel Pallars, ja que s'esperaven unes 55.000 persones diàries i centenars de reserves hoteleres. A Montmeló està previst que el festival duri tres dies, del 12 al 14 de juliol amb un escenari de 125 metres.

