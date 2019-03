VÍDEO Un àudio del mateix Baena desmenteix el seu testimoni al Suprem sobre el compte de Twitter «Tácito»

El tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena és Tácito, segons un àudio que ha tret a la llum el diari Público . El mitjà madrileny ha publicat una conversació telefònica entre un dels seus periodistes i l'agent de la Guàrdia Civil on afirmaria ser el compte trol de Twitter que va carregar contra el procés i contra periodistes.Aquest àudio podria suposar un fals testimoni per part de Baena, a més d'haver mentit a la sala del Tribunal Suprem dirigida per Marchena."No soc el titular del compte de Twitter 'Tácito'". El tinent coronel Baena, testimoni clau pel paper que va tenir en la investigació del procés, ha negat aquest dimarts tenir res a veure amb aquest compte trol de Twitter. Baena ha dit, a preguntes de l'advocat Andreu van den Eynde, que el compte no és seu i que només el seguia. "Una informació va associar-me a aquest compte. Això s'ha desmentit a la premsa, al Congrés, al Senat... No soc propietari d'aquest compte", ha assegurat, i ha negat també que hi tingués accés o tingués debats a Twitter amb periodistes de l'àmbit policial.El lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, però, ha insistit i ha demanat a Manuel Marchena poder exhibir a la sala aquest perfil de Twitter i, concretament, la fotografia de l'usuari, una mena de serp de cascavell. Marchena ha accedit a la petició i Van den Eynde ha fet notar que aquesta foto es va publicar al Facebook personal de Baena el 25 d'agost de 2015 i també al seu Instagram. "Crec que no... Tinc moltes fotos. No sé si aquesta concretament l'he publicat", ha dit Baena. L'usuari "Tácito" es definia a Twitter com a politòleg i Baena ha dit, en la primera pregunta de Van den Eynde, que ell també era politòleg.

