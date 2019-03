Rivera ja es proposa per ser ministre de Casado

"O Sánchez amb un nou govern Frankenstein o Ciutadans amb el PP". Així d'explícit ha estat Albert Rivera en un acte celebrat a La Corunya, ja en plena precampanya electoral per a les eleccions del 28-A. Si fa poques setmanes va deixar ben clar que Ciutadans no tenia res a pactar amb Pedro Sánchez ni amb el PSOE, avui ha explicitat quin és el terreny en què juga el seu partit: una coalició amb el PP. El líder taronja ha explicitat que "estenia la ma" a Casado per formar un executiu de coalició.Rivera no ha volgut aparèixer com a subsidiari dels populars, tot afegint que "els espanyols han de decidir si aquest govern l'ha de presidir el PP o Ciutadans". Però amb les enquestes a la mà, cada dia queda més clar que el paper de Ciutadans, com s'ha vist a Andalusia, és el de soci del PP de Pablo Casado. Rivera ha fet una crida al vot per "fer fora Sánchez", cosa que considera "una obligació patriòtica" per impedir que el líder socialista intenti aixecar de nou una aliança amb "populistes i separatistes".Ha estat el primer cop que el líder de Ciutadans ha expressat de manera nítida l'escenari d'un govern de coalició amb els populars. Rivera ha insistit en la dicotomia entre "un Sánchez amb Pablo Iglesias a Economia i Torra treient banderes d'Espanya i posant llaços" o l'alternativa que ell planteja d'una aliança de dretes. El febrer passat, la direcció de Ciutadans va optar per una estratègia que alguns anaistes consideren arriscada: descartar de partida tot pacte postelectoral amb els socialistes . Ara, Rivera aprofundeix en la mateixa línia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor