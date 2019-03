VÍDEO Aquest és l'anunci que celebra el tricentenari dels Mossos d'Esquadra

Corria l'any 1719 quan les primeres Esquadres de Paisans Armats a Catalunya van fundar-se, i des d'aleshores, l'existència dels Mossos d'Esquadra ha perdurat fins a dia d'avui. Aquesta institució va ser la primera d'Europa que es va erigir com a cos civil i allunyat de les funcions militars d'un exèrcit. Poc després es va constituir com un cos de seguretat, amb jerarquies i format per la mateixa ciutadania, a la qual servia i protegia i, al cap de tres-cents anys, persisteix.Un cop al 2019, el cos celebra el seu tricentenari amb un vídeo que repassa la història de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Lluny del que va començar aquest cos, els Mossos han anat adaptant-se i experimentant transformacions fins al cos que coneix Catalunya avui. La institució busca explicar aquesta evolució de forma col·lectiva amb actes i iniciatives que aniran anunciant en aquesta pàgina web Obligats a veure's suprimits durant el franquisme l'any 1939 i reinstaurats el 1950, els Mossos d'Esquadra han arribat als 300 anys d'història. Són, segons detallen al vídeo promocional, "exponents de tradició i progrés".

