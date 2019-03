Més de 130.000 persones ja han rebut la devolució de l'IRPF pels permisos de maternitat

A Catalunya ja són 131.582 mares i pares els que han rebut la devolució de l'IRPF vinculada als permisos de maternitat i paternitat que van atorgar-se entre el 2014 i el 2017. La suma de les devolucions i els interessos reintegrats als beneficiaris supera els 185 milions d'euros a Catalunya. Pel que fa al conjunt de l'estat espanyol, la xifra de contribuents arriba als més de 563.000 (de 1.021.000 sol·licitants totals, el que es tradueix en un 76,8%), i l'import retornat supera els 733 milions d'euros.Això sí: no són xifres definitives perquè els contribuents continuen prestant sol·licituds. En el darrer mes i mig el govern ha rebut prop de 180.000 sol·licituds de devolució. Segons ha explicat la delegació del govern espanyol a Catalunya a través d'un comunicat, existeixen casos que requereixen "major comprovació abans de resoldre una petició", ja que hi ha casos duplicats, errors en comptes bancàries, i casos que ja van ser comprovades.Entre els contribuents amb dret a devolució, de mitjana han rebut 1.300 euros, i concretament les dones han percebut de mitjana 2.012 euros i els homes, 470. Pel que fa a les retencions del 2018, els contribuents que no han de realitzar cap tràmit, ja que la declaració de la Renda d'enguany -que es presentarà a partir del 2 d'abril- ja incorporarà les prestacions i les retencions suportables seran deduïbles. L'ampliació del permís de paternitat de cinc a vuit setmanes no entrarà en vigor fins l'1 d'abril i permetrà els pares disposar d'un permís remunerat de vuit setmanes aquest 2019 que s'anirà ampliant i arribarà a les 16 setmanes al 2021, igualant el permís al de maternitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor