VÍDEO Arran Terrassa mostra com va atacar la seu del PP

🔴Juntament amb diversos col•lectius feministes assenyalem el feixisme #EstripemLaBaralla



❌Contra el feixisme

❌Contra els qui volen passar-nos per sobre

❌Contra els que ens volen il•legalitzar

✅Pel dret al propi cos

✅Per un feminisme de classe



🔥8-M ÉS CADA DIA!🔥 pic.twitter.com/BYcZx9Q2aC — Arran Terrassa 🃏 (@arranterrassa) 26 de març de 2019

Arran Terrassa ha reivindicat l'atac a la façana de la seu del PP de la ciutat , que ha aparegut aquest matí amb pintades i els vidres trencats. I no només això, sinó que ha difós un vídeo on mostra el moment de l'acció. L'organització juvenil vinculada a la CUP ha assenyalat que l'atac anava dirigit "contra el feixisme" i "els que ens volen il·legalitzar"la nova seu dels populars de Terrassa es va inaugurar fa menys d'un mes, i des d'aleshores ja han patit cinc atacs a la façana, cosa que ha denunciat el partit.La setmana passada va ser la seu del PP a Barcelona la que va ser objecte de pintades, també reivindicades per Arran. Aleshores, el president estatal del partit, Pablo Casado, va reaccionar demanant la il·legalització d'Arran , i va definir l'acció com a "kale borroka".

