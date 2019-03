Els Maristes acusen Benítez de «difamació»

El col·legi Maristes Sants-Les Corts de Barcelona ha emès un comunicat on acusa l'exprofessor de gimnàstica Joaquín Benítez de "difamació" després que aquest matí hagi declarat davant el jutjat que l'escola n'estava al corrent dels abusos a menors que va cometre. Benítez ha assegurat que l'ordre religiosa ja coneixia un dels primers casos, del 1986, però que no el van sancionar i per tant es va sentir "emparat".Per la seva banda, els Maristes s'han pronunciat insistint que "cap director ni cap responsable del col·legi Maristes Sants -Les Corts ni de la Institució Marista va rebre cap queixa sobre conductes impròpies relacionades amb Joaquín Benítez". De fet, han assegurat que la primera notícia que van tenir sobre els abusos fou al 2011, cas que ja va ser denunciat a la Fiscalia de Menors.

