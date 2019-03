Borrell admet que probablement sigui «massa tard» per contrarestar el relat independentista a l'exterior

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha admès en una entrevista al diari alemany Die Welt que "probablement sigui massa tard per contrarestar el relat dels independentistes" a l'exterior. Segons Borrell, "els separatistes són excel·lents en el relat" i "són professionals absoluts i tampoc els fa res inventar-se una història si només la narració ja és bona". En opinió seva, el govern de Mariano Rajoy "no va saber oposar-s'hi" i el de Pedro Sánchez, malgrat "ho estigui intentant", creu que "possiblement ja és massa tard".En aquesta entrevista, Borrell explica que visitar el seu poble natal, La Pobla de Segur, no és fàcil: "Sí que hi puc anar, però no seria agradable". Borrell afegeix que arreu del poble hi ha cartells que l'anomenen "una vergonya pel poble", i diu que la seva visita provocaria un escàndol que vol estalviar als seus amics i a si mateix. "A aquell que no sigui català de naixement se li diu que se'n vagi, per mi això és racisme", i afegeix "i als que són catalans com jo però estan en contra del moviment, se'ls anomena traïdors".Borrell responsabilitza l'independentisme d'haver "despertat" l'auge de l'extrema dreta en forma de Vox, el que veu "lògic" que hagi irromput en l'escenari polític del país. El ministre conclou que "no queda més opció que el diàleg per solucionar el conflicte", i apunta que en un estat de dret "els únics instruments són els de la política".

