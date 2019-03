El TC suspèn la comissió del Parlament que pretenia investigar la Casa Reial

El ple del Tribunal Constitucional ha suspès la comissió d'investigació del Parlament de Catalunya que pretenia investigar la monarquia espanyola. Impulsada conjuntament al març per Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP i Catalunya en Comú per fiscalitzar les activitats suposadament delictives de la Casa Reial.El tribunal ha admès a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol i per tant, de facto, se suspèn la comissió. L'executiu de Pedro Sánchez va presentar l'escrit al TC argumentant que vulnera l'Estatut, el reglament del Parlament i les facultats del Poder Judicial.Així doncs, el TC ha actuat amb rapidesa per suspendre la comissió, ja que el recurs es va presentar la setmana passada. La decisió, però, encara no és ferma i el tribunal obre un temps limitats a les parts per a presentar esmenes.

TC anul·la comissió Parlament monarquia by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor