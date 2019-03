Nissan vol acomiadar 600 treballadors a Barcelona

En la roda de premsa a la seu de Nissan a la Zona Franca, els responsables de la marca han deixat clar que la inversió de 70 milions d'euros per a la planta de pintura per complir amb els requeriments mediambientals a partir del 2022 no es confirmaria, però, fins que no s'hagués tancat un acord amb els treballadors. El president de Nissan a Europa, Gianluca de Ficchy, ha destacat la "qualitat" dels productes fabricats a Catalunya. "Volem seguir invertint en aquesta planta, però la planta ha de ser el més competitiva possible", ha insistit el màxim dirigent de Nissan a Europa.Els directius de la marca nipona han recordat que els volums han caigut "significativament" i que ara la planta ha de ser el "més competitiva possible". La direcció de la multinacional ha insistit que no vol que siguin baixes traumàtiques, sinó que sigui a través de prejubilacions i baixes incentivades. En aquest sentit, treballa amb l'escenari de 500 baixes per prejubilació i 100 voluntàries. D'aquesta manera, es descarta per ara presentar un ERO perquè la direcció sosté que hi ha "suficients" treballadors que es podrien acollir a aquestes opcions.El president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, ha afirmat que no treballa amb la hipòtesi que no hi hagi un acord perquè els sindicats de l'automoció "són madurs" i "entenen la situació" i, a més, s'oferiran condicions favorables als treballadors d'acord amb el mercat actual. Pel dirigent, el "timing és crucial i tant ell com el vicepresident executiu adjunt de fabricació de l'aliança Nissan-Renault i Mitsubishi, han reiterat en veure la nova situació com una "oportunitat".Actualment, Nissan compta amb cinc centres de producció a l'Estat: Barcelona, Àvila i Cantàbria. La planta de la Zona Franca acull la seu comercial d'Espanya i Portugal. Nissan, que en l'anterior exercici fiscal va obtenir un benefici de 35 milions d'euros, disposa de 5.000 treballadors arreu de l'Estat.